الأونروا: مئات الآلاف بغزة يتناولون وجبة واحدة كل يومين أو ثلاث

وكالات

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن مئات الآلاف من الفلسطينيين بغزة يتناولون وجبة واحدة كل يومين أو ثلاثة جراء سياسة التجويع التي تواصل إسرائيل تنفيذها في القطاع بإغلاقها للمعابر ومنع دخول المساعدات الإغاثية منذ أكثر من شهرين.

وأوضح أن أكثر من ألف طفل بغزة يعانون من سوء تغذية خطير جراء سياسة التجويع الإسرائيلية.

وأكد أبو حسنة أن وكالته الأممية لن تكون جزءا من الخطة الإسرائيلية لإدخال المساعدات إلى غزة مشددا على أن الخطة لا تلتزم بمعايير الأمم المتحدة.