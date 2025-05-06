الأمم المتحدة: الخطة الإسرائيلية بغزة تخالف المطلوب ولا ترقى لمستوى المبادئ الإنسانية

وكالات

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، إن "الخطة الإسرائيلية بشأن قطاع غزة تخالف المطلوب وما نحتاجه فتح المعابر"، مؤكدة أن الخطة الإسرائيلية بشأن القطاع الفلسطيني لا ترقى لمستوى المبادئ الإنسانية.

وفي وقت سابق أمس الاثنين، أفادت مصادر إسرائيلية، بأن حكومة الاحتلال صادقت على خطة لاحتلال غزة بالكامل، وذلك بالتزامن مع قرار استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط لتوسيع القتال في القطاع.

ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصدر بديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله، إن "الخطة التي صدقت عليها الحكومة تشمل احتلال قطاع غزة بالكامل".

ووافق المجلس الوزاري الأمني المصغر في إسرائيل، مساء أول أمس الأحد، بالإجماع على توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة. لكن بحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي، فإن الخطة لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد زيارة مرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المنطقة.

وتتضمن الخطة المقدّمة للمجلس الوزاري، توسيع العمليات العسكرية "بشكل تدريجي"؛ تبدأ بمناطق محددة في القطاع، ثم تتوسع تدريجيًا لتشمل مناطق أخرى، على أن تستمر العملية لعدة أشهر، وفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية.

ومن جانبه، أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، أنه سيتم خلال هذا الأسبوع إصدار أوامر استدعاء لعشرات الآلاف من جنود الاحتياط، بهدف "زيادة الضغط على حركة حماس وتوسيع العمليات البرية".

وقال زامير، إن العمليات العسكرية الإسرائيلية ستمتد إلى مناطق إضافية في القطاع، مع التركيز على تدمير البنية التحتية لحماس، مؤكدًا أن الهدف النهائي هو استعادة الأسرى وهزيمة الحركة.