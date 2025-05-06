السودان: الدعم السريع يستهدف محطة كهرباء في بورتسودان وانقطاع تام للطاقة

وكالات

أعلنت شركة كهرباء السودان، قبل قليل، انقطاع تام للكهرباء في مدينة بورتسودان شمال شرقي البلاد، جراء استهداف مسيرات قوات الدعم السريع لمحطة الكهرباء التحويلية في المدينة صباح اليوم الثلاثاء، مؤكدة أن المسيرات أصابت محطة الكهرباء وهو ما أدى لانقطاع تام للتيار الكهربائي في المدينة.

وقالت الشركة في بيان: "يعتبر هذا استهداف ممنهج لمحطات الكهرباء بصورة متكررة مما ينعكس سلبًا على خدمات المواطنين في المياه والصحة وغيرها".

وأضافت "نطمئن المواطنين الكرام بأن الفريق الفني من مهندسين وفنيين وعمال في موقع الحدث لتقييم الأضرار، وسوف نوافيكم بمزيد من التفاصيل لاحقًا".

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أعلنت سلطة الطيران المدني السوداني، اليوم الثلاثاء، تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى مطار بورتسودان الدولي حتى الساعة الخامسة مساءً، وذلك عقب سلسلة هجمات بطائرات مسيرة طالت المطار وعدداً من المنشآت الحيوية في المدينة الساحلية الواقعة شرقي السودان، والتي تتخذها الحكومة السودانية مقرًا مؤقتًا لها منذ اندلاع النزاع المسلح العام الماضي.

وسُمع دوي انفجارات متتالية في أنحاء بورتسودان، تبعها تصاعد كثيف لألسنة اللهب والدخان، خصوصًا في محيط مطار المدينة والميناء البحري.