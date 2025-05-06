نتنياهو: تابعت الهجوم على الحوثيين من مقر سلاح الجو وسنواصل العمل ضدهم

وكالات

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الهجمات التي شنها سلاح الجو الإسرائيلي على مناطق تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن ليل أمس الاثنين.

وقال نتنياهو: "تابعت الهجوم على الحوثيين أمس من مقر سلاح الجو وسنواصل العمل بقوة ضد أي تهديد لإسرائيل".

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأنه لم تكن هناك أي معلومات استخباراتية تقريبًا عن اليمن قبل الحرب، مشيرة إلى أن إسرائيل تعمل الآن وسط قيود استخباراتية كبيرة.

وذكرت القناة، أن قدرة إسرائيل على تحديد الأهداف الدقيقة في اليمن "جزئية" كون جماعة الحوثي في اليمن "ينشطون في مواقع متفرقة".

ومساء أمس الاثنين، شن سلاح الجو الإسرائيلي غارات على مواقع لجماعة الحوثي، إذ قال مسؤول إسرائيلي، إنه تم إلقاء ما يقارب من 48 - 50 قنبلة على ميناء الحديدة، ما أدى إلى تدميره بالكامل.

وأكد المسؤول، أن ميناء الحديدة "تلقى ضربة قوية جدًا"، كما استهدفت الغارات مصنع مهم للحوثيين هناك. إلا أن وسائل إعلام إسرائيلية، أفادت بأن الميناء اُستِهدف بغارات عنيفة لكنه لم يُدمّر بالكامل.

وتأتي الغارات الإسرائيلية ردًا على الهجوم الذي شنته جماعة الحوثي على مطار بن جوريون وسط إسرائيل يوم الأحد الماضي، ما أسفر عن إصابة نحو 8 أشخاص.