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حتى النصر الكامل.. بن غفير يدعو لإكمال الحرب على غزة

12:39 م الثلاثاء 06 مايو 2025

إيتمار بن غفير

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(وكالات)

جدد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، دعواته لمواصلة الحرب في قطاع غزة حتى تحقيق "النصر الكامل"، معتبرًا أن الخيار العسكري الشامل هو السبيل الوحيد لإعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية حماس.

كما أكد بن غفير، رفضه القاطع لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وخلال نقاشات جرت داخل المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت)، تمسك بن غفير بموقفه المتشدد، مدعومًا بعدد من الوزراء اليمينيين، متحديًا بذلك تحذيرات رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال إيال زامير، الذي نبه إلى أن أي تصعيد مفرط في العمليات قد يعرض حياة الأسرى الإسرائيليين في غزة لخطر أكبر.

واعتبر الوزير المتطرف، أن "الضغط العسكري وحده" كفيل بإضعاف حماس وزيادة فرص إعادة الأسرى، مشددًا على أن إدخال المساعدات الإنسانية لا يؤدي سوى إلى إطالة أمد المعركة وتعزيز قدرة الحركة على الصمود.

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إيتمار بن غفير غزة إسرائيل
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