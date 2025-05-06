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البرلمان الألماني: ميرتس لم يحصل على الأغلبية المطلقة لمنصب المستشار في الجولة الأولى

12:15 م الثلاثاء 06 مايو 2025

البرلمان الألماني

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برلين- (د ب أ)

أعلن البرلمان الألماني (بوندستاج)، اليوم الثلاثاء، عدم حصول زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي فريدريش ميرتس على الأغلبية المطلقة في الجولة الأولى من انتخابه لمنصب مستشار دولة ألمانيا الاتحادية.

وأعلنت رئيسة البرلمان يوليا كلوكنر حصول ميرتس على تأييد 310 أصوات، أي أقل بستة أصوات من الأغلبية المطلوبة، والبالغة 316 صوتا كحد أدنى للفوز بمنصب المستشار.

تجدر الإشارة إلى أن عدد المقاعد التي يمتلكها التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، اللذين من المخطط أن يشكلا الحكومة الألمانية الجديدة، تبلغ مجتمعة 328 مقعدا.

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البرلمان الألماني برلين فريدريش ميرتس
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