وزير السياحة الإسرائيلي: مهاجمة الحوثيين لا فائدة منها

وكالات

انتقد وزير السياحة الإسرائيلي حاييم كاتس، الضربات التي شنها سلاح الجو الإسرائيلي على اليمن، موجهًا رسالة لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قائلًا إن "مهاجمة الحوثيين لا فائدة منها"، وفق ما نقلته هيئة البث العبرية.

وذكر كاتس، أنه قال لنتنياهو خلال اجتماع الحكومة الإسرائيلية عُقِد أمس الاثنين، إن "مهاجمة الحوثيين دون هزيمة إيران هدر للمال ويجب تركها لواشنطن".

ومساء أمس الاثنين، شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات على مواقع لجماعة الحوثي، إذ قال مسؤول إسرائيلي، إنه تم إلقاء ما يقارب من 48 - 50 قنبلة على ميناء الحديدة، ما أدى إلى تدميره بالكامل.

وأكد المسؤول، أن ميناء الحديدة "تلقى ضربة قوية جدًا"، كما استهدفت الغارات مصنع مهم للحوثيين هناك. إلا أن وسائل إعلام إسرائيلية، أفادت بأن الميناء اُستِهدف بغارات عنيفة لكنه لم يدمّر بالكامل.

وفي سياق متصل، صرح مسؤول أمريكي أن الغارات الإسرائيلية في اليمن جرت بالتنسيق مع واشنطن، وفقًا لموقع "أكسيوس".

لكن أكد مصدر وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن قواته لم تشارك في الغارات الإسرائيلية على الحوثيين يوم الإثنين.

وتأتي الغارات الإسرائيلية ردًا على الغارة التي شنتها جماعة الحوثي على مطار بن جوريون وسط إسرائيل يوم الأحد الماضي، ما أسفر عن إصابة نحو 8 أشخاص.