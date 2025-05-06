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بعد 14 عامًا.. وصول أول طائرة أردنية إلى سوريا

12:02 م الثلاثاء 06 مايو 2025

وصول أول طائرة أردنية إلى سوريا

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(وكالات)

أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، اليوم الثلاثاء، وصول أول طائرة ركاب أردنية إلى مطار حلب الدولي، وذلك بعد انقطاع استمر قرابة 14 عاماً، منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011.

وجاءت هذه الرحلة في وقت تتجه فيه بعض الدول العربية نحو تطبيع العلاقات مع الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.

وأتى هذا الحدث بعد استئناف الخطوط الجوية السورية لرحلاتها المباشرة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث هبطت أولى طائراتها القادمة من مطار دمشق الدولي في مطار دبي، إيذانًا بإعادة فتح هذا الخط الجوي الحيوي بين البلدين.

وأشارت الخطوط السورية في بيان رسمي إلى أن هذه الرحلات ستُدرج ضمن جدول منتظم طوال أيام الأسبوع، مع خطط مستقبلية لزيادة عدد الرحلات تدريجيًا، بما يلبي الطلب المتزايد من المسافرين.

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