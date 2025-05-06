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السلطات السودانية تعلق جميع الرحلات إلى مطار بورتسودان (فيديو)

11:36 ص الثلاثاء 06 مايو 2025

مطار بورتسودان

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(وكالات)

أعلنت سلطة الطيران المدني السوداني، اليوم الثلاثاء، تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى مطار بورتسودان الدولي حتى الساعة الخامسة مساءً، وذلك عقب سلسلة هجمات بطائرات مسيرة طالت المطار وعدداً من المنشآت الحيوية في المدينة الساحلية الواقعة شرقي السودان، والتي تتخذها الحكومة السودانية مقرًا مؤقتًا لها منذ اندلاع النزاع المسلح العام الماضي.

وسُمع دوي انفجارات متتالية في أنحاء بورتسودان، تبعها تصاعد كثيف لألسنة اللهب والدخان، خصوصًا في محيط مطار المدينة والميناء البحري.

واستهدفت طائرة مسيرة مستودع الوقود في المطار، ما أدى إلى اشتعال حريق ضخم لا تزال فرق الإطفاء عاجزة عن احتوائه حتى الآن.

وفي الوقت ذاته، أفادت وزارة الطاقة والتعدين السودانية بوقوع "خسائر كبيرة" نتيجة استهداف محطة كهرباء في المدينة بواسطة طائرة مسيرة نُسبت إلى قوات الدعم السريع.

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مطار بورتسودان السلطات السودانية تعليق الرحلات الجوية
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