باكستان تتهم الهند بوقف تدفق مياه نهر تشيناب

إسلام أباد - (د ب أ)

اتهمت باكستان الهند بأنها أوقفت بشكل شبه تام تدفق المياه من نهر تشيناب عبر الحدود المشتركة بين الدولتين.

ويأتي ذلك وسط تصاعد المخاوف من اندلاع اشتباكات بين الدولتين الجارتين في أعقاب هجوم دموي شهده القسم الهندي من كشمير قبل نحو أسبوعين، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

ونقلت بلومبرج عن محمد خالد إدريس رانا، المتحدث باسم

هيئة نظام نهر السند الباكستانية، قوله إن الهند قامت منذ صباح يوم الأحد الماضي بتحجيم تدفق المياه بنحو 90٪ من الحجم المعتاد الذي يمر إلى باكستان.

وأشار رانا إلى توقعات بتقليص إمدادات المياه للمزارع بمقدار الخمس في غضون الشهرين المقبلين وذلك قبل أن تتم عملية التحجيم هذه من قبل الهند .

وقال: "إنه أمر غير مسبوق"، مشيرا إلى أن الهند

عادة ما كانت تحتفظ ببعض المياه يوميا لتوليد الكهرباء ولكنها كانت تقوم بتصريفها كل بضع ساعات.

وتصاعدت التوترات بين الدولتين عقب الهجوم الذي وقع في 22 أبريل في بلدة باهالجام بالشطر الخاضع للسيطرة الهندية من كشمير، والذي أسفر عن مقتل 26 شخصا، حيث سارعت الهند إلى تحميل باكستان مسؤولية الهجوم دون تقديم أي دليل.

ومن جانبها، رفضت باكستان بشكل قاطع هذا الاتهام، ودعت إلى إجراء تحقيق محايد في الهجوم.