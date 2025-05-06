الخارجية الصينية: الحرب التجارية بدأتها أمريكا وإذا أرادت التفاوض " فبابنا مفتوح"

وكالات

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، إن حرب الرسوم الأمريكية بدأتها الولايات المتحدة و"إذا أرادوا التفاوض فبابنا مفتوح ولن يكون هناك منتصر فيها".

وأعلنت الخارجية الصينية، أن بكين اتفقت مع البرلمان الأوروبي على رفع القيود المفروضة على التبادل التجاري بينهما بشكل كامل في نفس الوقت.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أبدى استعداده لخفض الرسوم الجمركية على الصين "في مرحلة ما"، لأن الرسوم الحالية مرتفعة للغاية لدرجة أن أكبر اقتصادين في العالم توقفا فعليًا عن التعامل التجاري بينهما.

وقال ترامب في مقابلة بُثّت يوم الأحد الماضي في برنامج "ميت ذا برس" على قناة "NBC": "سأخفضها في مرحلة ما، وإلا لما كان من الممكن التعامل معهم، وهم يرغبون بشدة في التعامل التجاري".

وشن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حربًا تجارية على معظم دول العالم بفرض رسومًا جمركية بنسب متفاوتة تتراوح بين 10% و 49%.

أما الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الصينية فقد تجاوزت النسب السابقة، إذ بلغت 145%، وردّت بكين هى الأخرى بفرض رسوم جمركية بنسبة 125% على الواردات الأمريكية. في خطوة هزّت الأسواق، وهددت برفع أسعار معدات التصنيع، فضلًا عن ارتفاع أسعار السلع التي يعتمد عليها الكثير من الأمريكيين، بما في ذلك الملابس والألعاب، والتي كانت قبل هذه الإجراءات معقولة الأسعار.