ستارمر وماكرون يناقشان الحرب في أوكرانيا وقضية الهجرة

لندن- (د ب أ)

ناقش رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحرب في أوكرانيا وقضية الهجرة، خلال مكالمة هاتفية جرت يوم الإثنين، وفقا لما ذكرته رئاسة الحكومة البريطانية.

وشمل الحديث بين الجانبين أيضا فعاليات إحياء ذكرى يوم النصر الأوروبي، بالإضافة إلى القمة المرتقبة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) عن ملخص الاتصال.

وقالت متحدثة باسم داونينج ستريت: "استهل رئيس الوزراء المكالمة بالتعبير عن مدى شعوره بالفخر لمشاركته في فعاليات الاحتفال المؤثرة بيوم النصر هذا الأسبوع، بما في ذلك الأنشطة التذكارية التي أقيمت اليوم".

وبالانتقال إلى الوضع في أوكرانيا، ناقش الجانبان ضرورة التزام روسيا بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما، لضمان إجراء مفاوضات سلام جدية. وأضاف رئيس الوزراء أن أوكرانيا أثبتت استعدادها وجاهزيتها للجلوس إلى طاولة الحوار، وأنها الطرف الذي يسعى للسلام.

ويقود ستارمر وماكرون جهود تشكيل تحالف من الدول الداعمة لاتفاق سلام محتمل في أوكرانيا حال التوصل إليه.

ويأتي ذلك في إطار سعي المملكة المتحدة إلى إعادة ضبط علاقتها التجارية والدبلوماسية مع أوروبا، بعد سنوات من الاضطرابات التي أعقبت البريكست.

ومن المتوقع عقد قمة ثنائية بين المملكة المتحدة وفرنسا في وقت لاحق من هذا العام، حيث "اتفق الزعيمان على رفع سقف الطموح بين البلدين في جميع المجالات، بما في ذلك الدفاع والأمن والهجرة غير النظامية"، بحسب المتحدثة.

وأكد الجانبان ضرورة بذل المزيد من الجهود لمكافحة الهجرة غير الشرعية من المنبع. كما اتفقا على أهمية نجاح قمة الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة المقررة خلال أسبوعين.