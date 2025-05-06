فضيحة "سيجنال".. وزير الدفاع الأمريكي استخدم التطبيق 12 مرة لمناقشة أسرار أمنية

(وكالات)

عادت فضيحة تطبيق "سيجنال" في العودة من جديد، وذلك بعدما واجه وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث اتهامات باستخدامه تطبيق المراسلة المشفر "سيجنال" لمناقشة خطط حساسة متعلقة بالأمن القومي الأمريكي، في ما يُنظر إليه كمخالفة صريحة لقواعد وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) الأمنية.

ووفق ما أفادت به صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، نقلاً عن مصادر مطلعة، فإن هيجسيث أجرى ما لا يقل عن 12 محادثة عبر "سيجنال"، تطرقت إلى قضايا أمنية وسياسية تتطلب عادة أعلى درجات الحذر والسرية.

وذكرت الصحيفة الأمريكية، أن بعض هذه الرسائل أُرسلت من خطوط غير مؤمنة داخل وزارة الدفاع بل ومن هاتفه الشخصي.

وانتشرت فضيحة "سيجنال" بعد تقرير نشرته مجلة ذا أتلانتيك في وقت سابق من هذا العام، كشفت فيه عن انضمام رئيس تحرير المجلة، جيفري جولدبرج، عن طريق الخطأ إلى مجموعة دردشة تضم هيجسيث ومستشار الأمن القومي المُقال مايك والتز، ونخبة من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية. وتبين لاحقًا أن المجموعة ناقشت بشكل مفصل خطة لضرب مواقع تابعة لجماعة الحوثي في اليمن، بما في ذلك تحديد الأهداف وتوقيت العملية، وأنظمة التسليح المستخدمة.

وأكد جولدبرج، الذي حصل على لقطات شاشة من داخل المحادثة، أن المعلومات التي جرى تداولها كانت شديدة الحساسية، وأن الضربة لم تكن قد نُفذت بعد وقت الحديث عنها.

وكان من من ضمن المشاركين في المجموعة نائب الرئيس جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ومدير الـCIA جون راتكليف، ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي جابارد، وعدد من مستشاري الأمن القومي.

وإلى جانب هذه المجموعة، كشفت تحقيقات لاحقة أن هيجسيث ناقش جوانب من العمليات العسكرية المرتقبة ضمن مجموعة دردشة ثانية تضم زوجته وشقيقه، ما يثير تساؤلات حول مدى التزامه بإجراءات السرية المعتمدة داخل المؤسسات الأمنية.

