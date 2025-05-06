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حماس: لا معنى لأي مفاوضات في ظل حرب التجويع

09:49 ص الثلاثاء 06 مايو 2025

حركة حماس

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وكالات

أكّد عضو المكتب السياسي في حركة حماس باسم نعيم أن "لا معنى" لأي مفاوضات لوقف النار في ظل حرب التجويع" الإسرائيلية في قطاع غزة، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف "جريمة التجويع".

وقال نعيم لوكالة الصحافة الفرنسية "لا معنى لأي مفاوضات غير مباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي، ولا معنى للتعامل مع أي مقترحات جديدة لوقف إطلاق النار، في ظل حرب التجويع وحرب الإبادة التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وأضاف أن "المجتمع الدولي مطالب بالضغط على حكومة (بنيامين) نتانياهو لوقف جريمة التجويع والتعطيش والقتل في غزة".

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حركة حماس الحكومة الإسرائيلية مفاوضات غزة
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