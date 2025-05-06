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بوتين لـ المحاربين القدامى: لقد أنقذتم البشرية من خطر مميت

07:52 ص الثلاثاء 06 مايو 2025

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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وكالات

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بطاقات تهنئة إلى قدامى المحاربين بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى، حيث شكرهم على إنقاذ البشرية من خطر مميت.

وكتب بوتين: "أهنئكم بمناسبة هذا الحدث التاريخي حقا - الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى. وسيظل النصر العظيم إلى الأبد رمزا لانتصارنا الوطني، انتصار السلام والخير والعدالة".

وتابع: "لقد دحرتم أيها المحاربون القدامى عدوا شرسا، ودافعتم عن حرية واستقلال الوطن، وأنقذتم البشرية من خطر الفناء"، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.

وأكد بوتين أن روسيا ستظل دائما فخورة ببطولة وتضحية المشاركين في الحرب الوطنية العظمى الذين وصفهم بأنهم "جيل من الأبطال والبناة".

وأكد: "سيحتفظ أحفادنا بهذا الامتنان اللامحدود لكم، متمنيا للمحاربين القدامى "الصحة والنجاح".

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فلاديمير بوتين الرئيس الروسي المحاربين القدامى الحرب الوطنية العظمى
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