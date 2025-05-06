ترامب: أمريكا لها الفضل الأكبر في تحقيق النصر بالحرب العالمية الثانية



وكالات

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة بالذات قدمت المساهمة الأكبر في تحقيق النصر في الحروب العالمية في العصر الحديث.

كتب ترامب على منصة التواصل الاجتماعي The Truth: "قد انتصرنا في حربين عالميتين، لكننا لم ننسب قط الفضل في ذلك لأنفسنا. الجميع يتصرفون بهذا الشكل! في جميع أنحاء العالم، يحتفل الحلفاء بانتصارنا في الحرب العالمية الثانية. الدولة الوحيدة التي لا تحتفل هي الولايات المتحدة رغم أنه بفضلنا فقط تحقق هذا النصر".

وفي وقت سابق، أعلن ترامب 8 مايو يوم النصر، إذ قال إن بلاده فعلت أكثر بكثير من الدول الأخرى للفوز بالحرب العالمية الثانية.

وشدد على أن الولايات المتحدة بالذات انتصر في الحربين العالميتين الأولى والثانية.

ولكنه لم يعلن هذه الأيام أعيادا، موضحا أن هناك بالفعل الكثير من الأعياد في أمريكا، بحسب روسيا اليوم.

وفي وقت لاحق، وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف تصريحات ترامب هذه "بالهراء المتغطرس" ونصحه بأن يتذكر أو يستوضح من الذي سيطر على برلين بعد سحقه للعدو على مدى أكثر من أربع سنوات، ومن "حرر أوروبا الجاحدة".