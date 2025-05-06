ملك الأردن: يجب وقف إطلاق النار في غزة واستئناف دخول المساعدات



وكالات

أكد الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري في غزة، واستئناف دخول المساعدات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده في واشنطن، مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، إذ ركز الاجتماع على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وآليات توسيع التعاون في مختلف المجالات.

وجرى بحث قضايا المنطقة، والدور المحوري للولايات المتحدة في تكريس الأمن والاستقرار فيها، بحسب الغد.

ونبه الملك عبد الله إلى خطورة الإجراءات أحادية الجانب ضد الفلسطينيين، والانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وأكد على أهمية إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

كما جرى بحث التطورات في سوريا والجهود المستهدفة تحقيق الأمن والاستقرار فيها.

وحضر الاجتماع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك عبد الله ، المهندس علاء البطاينة، والسفيرة الأردنية لدى واشنطن دينا قعوار.