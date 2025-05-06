إعلان

ملك الأردن: يجب وقف إطلاق النار في غزة واستئناف دخول المساعدات

07:30 ص الثلاثاء 06 مايو 2025

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

أكد الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري في غزة، واستئناف دخول المساعدات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده في واشنطن، مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، إذ ركز الاجتماع على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وآليات توسيع التعاون في مختلف المجالات.

وجرى بحث قضايا المنطقة، والدور المحوري للولايات المتحدة في تكريس الأمن والاستقرار فيها، بحسب الغد.

ونبه الملك عبد الله إلى خطورة الإجراءات أحادية الجانب ضد الفلسطينيين، والانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وأكد على أهمية إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

كما جرى بحث التطورات في سوريا والجهود المستهدفة تحقيق الأمن والاستقرار فيها.

وحضر الاجتماع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك عبد الله ، المهندس علاء البطاينة، والسفيرة الأردنية لدى واشنطن دينا قعوار.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وقف إطلاق النار في غزة استئناف دخول المساعدات ملك الأردن الأردن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

شيكات بدون رصيد وملايين الدولارات.. قصة ضحايا "مستريح السيارات" الذي فر إلى ألمانيا -(مستندات)