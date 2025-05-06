أول زيارة له.. الرئيس الفرنسي يستقبل أحمد الشرع في باريس الأربعاء



وكالات



أعلن قصر الإليزيه، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيستقبل في باريس الأربعاء أحمد الشرع، في أول زيارة للرئيس السوري الانتقالي إلى أوروبا.

وقالت الرئاسة الفرنسية، إن ماكرون سيؤكد مجددا دعم فرنسا لبناء سوريا جديدة، سوريا حرة ومستقرة وذات سيادة تحترم كل مكوّنات المجتمع السوري، بحسب ما ذكرته الغد.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مارس الماضي، استعداده لاستقبال الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع إذا أبدت الحكومة السورية انفتاحا على المجتمع المدني برمته والتزمت ضمان الأمن لعودة اللاجئين السوريين.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس اللبناني جوزيف عون: "إن حكومة تأخذ كل مكونات المجتمع المدني السوري في الاعتبار، إضافة إلى مكافحة واضحة وحازمة للإرهاب وعودة اللاجئين، هي ثلاثة عناصر تشكل أساسا للحكم على المرحلة الانتقالية".

وأضاف: "بحسب تطورات الأسابيع المقبلة، نحن مستعدون تماما لمواصلة هذا الحوار واستقبال الرئيس الانتقالي، والأسابيع المقبلة ستكون حاسمة للتأكد من ذلك، لكن المباحثات التي أجريناها حتى الآن إيجابية بالكامل".

أجرى الرئيسان الفرنسي واللبناني مباحثات عبر الفيديو مع الرئيس السوري، وكذلك مع نظيريهما في قبرص واليونان، ركزت على قضية عودة اللاجئين السوريين.

وشدد ماكرون على أن هذه المسألة أساسية بالنسبة إلى بلد كلبنان، وأيضا بالنسبة إلى كل المنطقة.

وتابع: "ما ينبغي أن يسبق العودة هو توافر تمثيل سياسي يأخذ في الاعتبار المجتمع المدني بكل مكوناته، إنه التعهد الذي أعلنه الرئيس وهذا بطبيعة الحال ما سيعلنه".

وحض أيضا على ضمان أمن جميع السوريين في بلادهم»، داعيا إلى تعبئة المجتمع الدولي من أجل العمل على إطار دائم لعودة اللاجئين، يشمل أيضا المستوى الاجتماعي والاقتصادي.

وتواجه المرحلة الانتقالية في سوريا صعوبات جمة بعد إنهاء حكم آل الأسد الذي استمر أكثر من نصف قرن، وشهد غرب البلاد في الأسابيع الأخيرة مجازر استهدفت خصوصا أفراد الأقلية العلوية التي ينتمي إليها الرئيس المخلوع بشار الأسد.