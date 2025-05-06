للمرة الثالثة.. قوات الدعم السريع تستهدف مطار بورتسودان بمسيرتين



وكالات

شنت قوات الدعم السريع هجوما جويا استهدف مطار بورتسودان الدولي بمسيرتين، إذ يعد هذا الهجوم الثالث من نوعه خلال أربع وعشرين ساعة.

وأسفر الاستهداف عن وقوع انفجار ضخم بمحيط المطار في بورتسودان، إذ تصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان الكثيف، بحسب العربية.

وتم إلغاء عدد من الرحلات الجوية كانت مجدولة للإقلاع عقب الاستهداف مباشرة ما آثار حالة من الذعر بين المسافرين والموظفين.

وتعرضت قاعدة عسكرية بالقرب من المطار، وهو المطار الدولي الوحيد الذي يعمل في السودان، لقصف بطائرات مسيرة يوم الأحد، تلا ذلك استهداف مستودعات وقود في المدينة أمس الاثنين.

وفي الحالتين، اتهمت مصادر عسكرية قوات الدعم السريع، التي يخوض معها الجيش حربا مدمرة منذ عامين، بالمسؤولية.

وجاءت الهجمات بعدما قال مصدر عسكري إن الجيش دمر طائرة ومستودعات أسلحة في مطار نيالا الذي تسيطر عليه قوات الدعم السريع.