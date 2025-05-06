على هامش معركة بناء وطننا.. الرئيس السوري ووزير خارجيته يلعبان كرة السلة



وكالات

نشر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، مشاهد على منصة "إنستجرام"، تظهره مع الرئيس السوري أحمد الشرع وهما يلعبان كرة السلة دون جمهور في أحد الملاعب ليلا.

وعلق الشيباني على الفيديو: "على هامش معركة بناء وطننا"، وفقا لروسيا اليوم.

في سياق آخر، أعلن مكتب الرئيس السوري أحمد الشرع، أنه من المتوقع أن يقوم بزيارة رسمية إلى فرنسا قريبا، دون أن يحدد موعدا دقيقا للزيارة.

كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد وجه دعوة إلى الشرع في فبراير الماضي، لزيارة باريس خلال الأسابيع المقبلة، في إطار مساع دبلوماسية لتعزيز التواصل مع دمشق ومناقشة عدد من الملفات الإقليمية والدولية.

ولم يصدر عن الجانبين حتى الآن جدول أعمال رسمي للزيارة المرتقبة، التي يُنتظر أن تثير اهتماما سياسيا وإعلاميا واسعا، في ظل المتغيرات التي تشهدها الساحة الإقليمية، وفقا لسكاي نيوز.

تأتي هذه الزيارة المحتملة وسط تحولات تدريجية في الموقف الأوروبي تجاه سوريا، بعد أكثر من عقد من القطيعة السياسية والدبلوماسية.

وتبدي بعض العواصم الأوروبية، ومنها باريس، مؤشرات على الانفتاح المشروط تجاه دمشق، خاصة في ظل تفاقم أزمة اللاجئين، وعودة الاهتمام بملف مكافحة الإرهاب في المنطقة.

وتحظى هذه الزيارة، في حال إتمامها، بترقب واسع، خصوصا مع تعثر المسار السياسي السوري على مستوى الأمم المتحدة، والتباين الدولي بشأن آليات الحل في سوريا.