بـ"ملابس رسمية".. الرئيس السوري ووزير خارجيته يلعبان كرة السلة (فيديو)

القاهرة- مصراوي:

ظهر الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير خارجيته أسعد الشيباني في مقطع مصوّر وهما يمارسان لعبة كرة السلة بملابس رسمية، على أنغام موسيقى حماسية توحي بأجواء رياضية احتفالية، في ما بدا محاولة لإظهار جانب مختلف من قيادة البلاد وسط أجواء إقليمية متوترة.

ونُشر عبر حساب الشيباني الرسمي على تطبيق "إنستجرام" تحت عنوان: "على هامش معركة بناء وطننا"، حيث ظهر الوزير مرتديًا بدلة رسمية مع حذاء رياضي، بينما حافظ الرئيس الشرع على مظهره الكامل بالملابس الرسمية، لكنه قدّم استعراضًا من الرميات المتقنة وسط ابتسامات متبادلة تعكس لحظة من الارتياح.

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ورغم عدم توضيح موقع التصوير، رجّحت مصادر محلية أن يكون الملعب ضمن نطاق القصر الرئاسي في دمشق، في ظل تشديد أمني ملحوظ عقب استهداف المنطقة قبل أيام.

ويأتي نشر هذا الفيديو بعد أيام فقط من إعلان الرئاسة السورية عن إدانتها "للقصف الإسرائيلي الذي طال محيط القصر الرئاسي"، واصفة الهجوم بأنه "تصعيد خطير" ضد سيادة الدولة.

وأوضحت الرئاسة أن الضربة الإسرائيلية جاءت "بذريعة تحذير دمشق من دعم مجموعات مسلحة تهدد الأقلية الدرزية" في الجنوب، عقب اشتباكات دامية أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص خلال يومين.