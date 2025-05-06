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باكستان ترفض اتهامات الهند لها بشأن صلتها بهجوم كشمير

04:50 ص الثلاثاء 06 مايو 2025

باكستان والهند

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وكالات

رفضت باكستان رفضا قاطعا اتهامات الهند لها بشأن العلاقة بهجوم المسلحين في إقليم كشمير يوم 22 أبريل الماضي، الذي أودى بحياة 26 شخصا.

وقال مندوب باكستان الدائم لدى الأمم المتحدة عاصم افتخار أحمد: "نرفض رفضا قاطعا محاولات الهند اتهام باكستان بالهجوم الإرهابي يوم 22 أبريل، الذي دانته باكستان وجميع أعضاء مجلس الأمن".

وأضاف أن تصريحات الهند اتهامات لا أساس لها، يراد توظيفها في خدمة المصالح السياسية والأغراض الاستراتيجية، وفقا لروسيا اليوم.

وأكد أن "باكستان لا تريد المجابهة، لكننا مستعدون لحماية سيادتنا وسلامة الأراضي وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".

وأدلى المندوب الباكستاني بتصريحه في أعقاب اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي، عقد بطلب إسلام آباد ونوقش خلاله التصعيد الأخير بين الهند وباكستان.

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