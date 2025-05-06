كانت متجهة للعاصمة.. الدفاعات الجوية الروسية تسقط 19 مسيرة أوكرانية



وكالات

أعلن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية أسقطت 19 مسيرة أوكرانية كانت تحلق باتجاه العاصمة.

وتحدث سوبيانين في البداية عن إسقاط 5 مسيرات، ثم أفاد في منشور آخر بإسقاط مسيرة واحدة، ولاحقا أعلن إسقاط 3 مسيرات.

وفي منشور منفصل آخر، كتب عمدة موسكو: "دمرت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع الروسية 10 مسيرات أخرى كانت تحلق باتجاه موسكو من مناطق مختلفة".

وأضاف: "بحسب المعطيات الأولية، لم ترد أنباء عن أضرار أو إصابات في مكان سقوط الحطام، ويعمل متخصصو هيئة الطوارئ الروسية في مكان الحادث".

وبهذا يكون عدد المسيرات التي تم إسقاطها حتى اللحظة 19 مسيرة أوكرانية، وفقا لروسيا اليوم.

وبالتزامن مع الهجوم الأوكراني، فرضت هيئة الطيران الروسية قيودا مؤقتة على تشغيل مطارات "شيريميتيفو" و"فنوكوفو" و"دوموديدوفو" و"جوكوفسكي" في ضواحي العاصمة موسكو.