وزير خارجية إيران وقائد الجيش الباكستاني يبحثان التحديات الأمنية



وكالات

أكد قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على تعزيز التعاون في المنطقة، وشددا على الالتزام المتبادل بضمان أمن الحدود المشتركة.

وأصدر مكتب العلاقات العامة للجيش الباكستاني، بيانا حول اللقاء بين عراقجي ومنير الذي عقد صباح الاثنين في مقر الجيش الباكستاني.

وجاء في البيان: "أكد قائد الجيش الباكستاني أن العلاقات بين البلدين الجارين الشقيقين إيران وباكستان ترتبط ببعضها البعض بروابط تاريخية وثقافية ودينية عميقة".

وأضاف: "تضمن الاجتماع مناقشات بناءة حول البيئة الجيواستراتيجية للمنطقة، مع التركيز بشكل خاص على التحديات الأمنية التي تواجه البلدين".

وتم خلال اللقاء مراجعة آلية أمن الحدود بين باكستان وإيران كجزء من الجهود الرامية إلى زيادة التنسيق الثنائي، وفقا لروسيا اليوم.

وخلال اللقاء، اتفق الجانبان على تعزيز التفاعل المتبادل والتعاون الثنائي، وفي الوقت نفسه، بذل جهود مشتركة لخلق تطورات إيجابية في القضايا الإقليمية.

وأعرب وزير الخارجية الإيراني وقائد الجيش الباكستاني أيضا عن التزامهما المتبادل بضمان أمن الحدود المشتركة.

وكان عراقجي قد غادر إسلام آباد عائدا إلى طهران عصر الاثنين بعد انتهاء زيارته التي استغرقت يوما واحدا حيث التقى خلالها فضلا عن قائد الجيش منير عاصم، وزير الخارجية محمد اسحاق دار ورئيس الوزراء شهباز شريف ورئيس الجمهورية آصف علي زرداري.