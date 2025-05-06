وزير دفاع أمريكا يأمر بخفض عدد كبار الضباط بنسبة 20%



وكالات

أمر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، في مذكرة بخفض عدد كبار الضباط في الخدمة الفعلية بالجيش من جنرالات وأدميرالات "ضباط برتبة أربع نجوم" بنسبة 20%.

وفي مارس 2025 كان عدد جنرالات وأدميرات النجوم الـ4الرتبة الأعلى في الجيش الأمريكي يبلغ 38 ضابطا، في حين بلغ عدد الجنرالات والأدميرالات في الخدمة 817 صابطا.

والشهر الماضي أعلن كبير مساعدي وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، أنه سيغادر منصبه، وفق ما أعلن مسؤول رفيع في الوزارة في أحدث تعديل يطال أعلى هرم القيادة في البنتاجون، وفقا لما ذكرته الغد.

وقال المسؤول: إن جو كاسبر سيواصل خدمة الرئيس دونالد ترامب بصفته موظفا حكوميا خاصا وسيتولى مشاريع خاصة في وزارة الدفاع.

وأضاف المسؤول: "الوزير هيجسيث ممتن لقيادته المستمرة وعمله للدفع قدما بجدول أعمال أمريكا أولا".

وتعد مغادرته منصبه الحالي الأحدث على هذا المستوى الرفيع في البنتاجون، إذ أقيل 3 من كبار المسؤولين في الأسبوع الماضي في خضم تحقيق في تسريبات إثر ورود تقارير عن صدام وقع بينهم وبين كاسبر.

وعلق المستشارون السابقون دارين سيلنيك ودان كالدويل وكولين كارول بالقول: "إن مسؤولين في البنتاجون شوهوا سمعتهم بهجمات لا أساس لها".

وجاء في بيان مشترك لهم على شبكة للتواصل الاجتماعي حتى الآن، لم يتم إخبارنا بعد بالسبب المحدد الذي يجعلنا نخضع للتحقيق، وما إذا كان التحقيق جاريا، وما إذا كان هناك تحقيق حول حصول تسريبات.

والأحد أيضا نشر جون أوليوت الناطق السابق باسم هيجسيث في البنتاجون مقال رأي لاذعا جدا وصف فيه شهرا من الفوضى العارمة في البنتاجون.

وكتب أوليوت: "اعتاد الرئيس دونالد ترمب مساءلة كبار الموظفين لديه، لذا من الصعب توقع أن يبقى وزير الدفاع بيت هيجسيث في منصبه فترة طويلة".