انفجارات عنيفة تهز مدينة حلب السورية.. ما السبب؟



وكالات

سمعت أصوات انفجارات ضخمة قبل قليل، في الأحياء الجنوبية الغربية من مدينة حلب السورية.

وقيل إن الانفجارات ناجمة عن انفجار في مستودع ذخيرة في كلية المدفعية بمنطقة الراموسة، بحسب روسيا اليوم.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر النيران وأعمدة الدخان الناجمة عن الانفجارات.

وتداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بأن الانفجارات المسموعة في مدينة حلب سببها انفجار دبابة نتيجة خلل فني، ومما زاد وتيرة الانفجارات وجود عدة قذائف بجانبها في كلية المدفعية.