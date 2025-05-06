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ترامب: رئيس وزراء كندا يرغب في عقد صفقة حول التجارة مع أمريكا

01:50 ص الثلاثاء 06 مايو 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وكالات

رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يرغب في عقد صفقة حول التجارة مع الولايات المتحدة خلال زيارته المرتقبة لواشنطن.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "لا أعرف لماذا يرغب في اللقاء معي، لكنني أعتقد أنه يرغب في عقد صفقة، والجميع يرغبون في ذلك".

وأضاف: "جميعهم يرغبون في عقد صفقة لأننا نمتلك شيئا يريده الجميع".

يذكر أن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني من المتوقع أن يزور الولايات المتحدة يوم 6 مايو الجاري.

وتأتي زيارته على خلفية التوترات بين الولايات المتحدة وكندا على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض الرسوم على السلع الكندية، وفقا لروسيا اليوم.

وأطلق ترامب كذلك بعض التصريحات المثيرة للغضب في كندا التي وصفها بـ "الولاية الأمريكية الـ 51"، وتحدث عن رغبته في ضمها للولايات المتحدة.

كما وصف رئيس الوزراء الكندي السابق جاستين ترودو بأنه "حاكم" كندا مثل حكام الولايات الأمريكية.

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