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الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع أسلحة لحزب الله في جنوب لبنان

01:41 ص الثلاثاء 06 مايو 2025

قصف إسرائيلي

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وكالات

قصف الجيش الإسرائيلي، مواقع للبنية التحتية داخل منشأة استراتيجية لإنتاج وتخزين الأسلحة تابعة لحزب الله، في منطقة البقاع بلبنان.

ووفقا لبيان إسرائيلي، فقد رصد الجيش محاولات حزب الله لإعادة ترسيخ وجوده وعملياته داخل المنشأة.

وقال البيان، إن هذه العمليات تشكل هذه الأنشطة ووجود الأسلحة في هذه المناطق انتهاكا صارخًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، وفقا لسكاي نيوز.

كما قصف الجيش الإسرائيلي مواقع للبنية التحتية العسكرية لحزب الله في منطقة صريفا، وفقا للبيان.

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