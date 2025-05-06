بعد أنباء عن هجوم بمسيرات.. تعليق الرحلات في 3 مطارات رئيسية بموسكو



وكالات

أعلنت هيئة الطيران الروسية، في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، تعليق الرحلات في المطارات الثلاثة الرئيسية في موسكو بعد ورود تقارير عن هجوم بطائرات مسيّرة، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية 26 طائرة مسيرة أوكرانية استهدفت عدة مناطق داخل الأراضي الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الاثنين، إنه "في الفترة ما بين الساعة 23:00 يوم 4 مايو الجاري وحتى الساعة 02:30 بتوقيت موسكو يوم 5 مايو/أيار، تم اعتراض وتدمير 26 طائرة مسيرة أوكرانية من قبل الدفاعات الجوية"، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لقناة "آر تي" الروسية.

وأضافت الوزارة أنه تم تدمير 17 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و5 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة كالوجا، و4 طائرات مسيرة فوق منطقة موسكو.