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إعلام عبري: الحكومة بدأت حساب تكاليف توسيع الحرب

12:04 ص الثلاثاء 06 مايو 2025

توسيع العملية العسكرية في غزة

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وكالات
قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن توسيع العملية العسكرية في غزة سيكون مكلفا وسيصل لنحو 20 مليار شيكل في الأشهر الثلاثة المقبلة.
وأضافت القناة العبرية، أن الحكومة بدأت حساب تكاليف توسيع الحرب في غزة وفقا لقرار المجلس الوزاري المصغر.
كان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين ‌‏نتنياهو، قال إن الهجوم الجديد على قطاع غزة سيكون مكثفا.
وأضاف نتنياهو: "لن نتخلى عن الأراضي في غزة بعد أن نشن الغارات المكثفة"، موضحا أنه يجب بعد الحرب التحقيق في كل شيء ومع الجميع.
وتابع رئيس وزراء الاحتلال، أن قررنا تنفيذ عملية قوية في غزة للقضاء على حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وهذا سيساعد في استعادة الأسرى.

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توسيع العملية العسكرية غزة الاحتلال الإسرائيلي
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