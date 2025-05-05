غارة إسرائيلية تستهدف منطقة متاخمة لبلدة جنتا شرق لبنان

(د ب أ)

شن الطيران الإسرائيلي غارة مساء اليوم الإثنين استهدفت منطقة محلة الشعرة، المتاخمة لبلدة جنتا شرق لبنان.

وبحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية، شن الطيران الإسرائيلي غارة استهدفت محلة الشعرة، المتاخمة لبلدة جنتا البقاعية، عند الحدود اللبنانية السورية.

وكانت طائرة مسيرة إسرائيلية " قد استهدفت بعد ظهر اليوم بثلاث غارات متتالية منطقة مفتوحة عند أطراف المحافر - المطيط في بلدة عيترون في قضاء بنت جبيل في جنوب لبنان ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم ببنود اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي، ولا تزال تنفذ غارات في جنوب لبنان وشرقه وفي الضاحية الجنوبية لبيروت. كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.