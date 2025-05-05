مسؤولون: المجال ضئيل لدى البيت الأبيض للتحرك بشأن غزة

وكالات

كشف موقع "أكسيوس" نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين، أن البيت الأبيض يملك مجالًا ضئيلًا أو معدومًا للتحرك بشأن الوضع في غزة، في ظل تحول اهتمام الإدارة الأمريكية إلى الحرب في أوكرانيا والمفاوضات مع إيران.

وأشار المسؤولون إلى أن مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس وصلت إلى طريق مسدود، وسط غياب دور فاعل من واشنطن في دفع الجهود نحو اتفاق.

وأضافوا أن ترامب أعطى بشكل فعلي الضوء الأخضر لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاتخاذ ما يراه مناسبًا في غزة، رغم أنه لا يلعب حاليًا دورًا نشطًا في جهود التهدئة.

وفسّر المسؤولون غياب إسرائيل عن جولة ترامب في الشرق الأوسط بأن استمرار الحرب في غزة هو السبب الرئيسي وراء عدم إدراجها ضمن محطاته.