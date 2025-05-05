مقتل سيدة بإطلاق نار في ملهى ليلي في العاصمة السورية

(د ب أ)

قتلت سيدة وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين بجروح في إطلاق نار داخل ملهى ليلي بوسط العاصمة السورية دمشق.

وقال أصحاب محال تجارية مجاورة لنادي الكروان الليلي لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إنه " نقلا عن أشخاص يعملون في ملهى الكروان قرب ساحة الحجاز، فأن إطلاق النار وقع داخل الصالة إثر خلاف بين مجموعة أشخاص بعد عراك بالأيدي وأصيبت خلاله راقصة، وتوفيت على الفور، كما أصيب ثلاثة آخرين".

من جانبه، استنكر محافظ مدينة دمشق ماهر مروان " الحادث المؤسف الذي وقع في نادي الكروان الليلي والذي أسفر عن مقتل فتاة".

وأكد المحافظ في تصريحات نقلتها صفحات مقربة من محافظة دمشق "على ضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في البلاد وعدم مخالفتها" وشدد على "عدم التوانى عن محاسبة العابثين بأمن المدينة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة ".

وأضاف المحافظ "نسعى جاهدين للحفاظ على الأمن والسلامة العامة للمواطنين وضبط المخالفات غير القانونية".

وقال سكان يعيشون في منطقة الحجاز لـ (د ب أ) "إنهم سمعوا دوي إطلاق نار كثير وأن سيارات الشرطة وصلت إلى موقع الحادث."

وتشهد النوادي الليلة في العاصمة دمشق ومحيطها حالة من الحذر منذ سيطرة فصائل المعارضة على السلطة في العاصمة دمشق، حيث تم إغلاق أكثر من ناد ليلي في مناطق القصاع وباب توما بذريعة عدم وجود تراخيص فيما تعمل العشرات منها بشكل طبيعي وسط إقبال كبير من المرتادين على تلك النوادي للسهر .