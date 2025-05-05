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الجيش الإسرائيلي: الحوثيون يعملون بتمويل وتوجيه إيراني لزعزعة الاستقرار وتهديد الملاحة الدولية

09:36 م الإثنين 05 مايو 2025

عدوان أمريكي إسرائيلي على الحديدة أرشيفية

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وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، أنه شنّ غارات جوية استهدفت مواقع تابعة لجماعة الحوثي في ميناء الحديدة ومحيطه غربي اليمن، مشيراً إلى أن الهجوم شمل منشآت حيوية من بينها مصنع للخرسانة شرق المدينة.

وقال الجيش في بيان إن ميناء الحديدة يُستخدم، لتهريب أسلحة ومعدات عسكرية إيرانية إلى الحوثيين، مضيفاً أن هذه العملية تأتي في إطار "جهود إسرائيل لردع التهديدات التي تستهدف الملاحة الدولية واستقرار المنطقة".

واتهم الجيش الإسرائيلي جماعة الحوثي بالعمل تحت "تمويل وتوجيه إيراني مباشر"، بهدف زعزعة الاستقرار الإقليمي وتهديد أمن الممرات البحرية في البحر الأحمر.

وأفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، منذ قليل، أن عدوان أمريكي إسرائيلي استهدف ميناء الحديدة غربي اليمن بـ6 غارات، مشيرًا إلى أن العدوان يستهدف مديرية باجل في الحديدة.

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تمويل وتوجيه إيراني للحوثيين تهديد الملاحة الدولية الجيش الإسرائيلي غارات جوية على ميناء الحديدة
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