نتنياهو: الجيش الإسرائيلي سيبقى في غزة حتى هزيمة حماس وتحرير الرهائن

تل أبيب - (د ب أ)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، عن أن قوات الجيش الإسرائيلي ستبقى متمركزة في المناطق التي تم الاستيلاء عليها خلال العملية العسكرية المكثفة التي تم الموافقة عليها مؤخرا في قطاع غزة، وذلك حتى تتحقق أهداف الحرب.

وقال نتنياهو، في مقطع مصور نشره على حسابه على منصة "إكس" للتواصل: "جلسنا الليلة الماضية حتى وقت متأخر في الكابينت، وقررنا تنفيذ عملية قوية في غزة، كانت هذه توصية رئيس الأركان المضي قدما كما قال نحو إلحاق الهزيمة بحماس، وهو يعتقد أن ذلك سيساعدنا أيضا في تحرير الرهائن، وأنا أوافقه الرأي"، وفقا لصحيفة (تايمز أوف إسرائيل) الإسرائيلية.

وتابع نتنياهو بالقول: "لن نتراجع عن بذل هذا الجهد ولن نتخلى عن أي شخص وهذا ما نقوم به".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي " لن نتحدث عن التفاصيل، لأننا تحدثنا بالفعل عن التفاصيل في هذا الشأن في كلا الموضوعين: ما الذي نفعله من أجل الرهائن وما الذي نفعله من أجل هزيمة حماس".

ووافق المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر الإسرائيلي على خطة "السيطرة على القطاع والاحتفاظ بالأراضي".

وجاءت موافقة المجلس بعد ساعات من إعلان رئيس الأركان الإسرائيلي عن استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط للدفع بهم إلى غزة.

وقال مسؤولان، تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما لكونهما يناقشان خططا عسكرية، إن الخطة تتضمن أيضا تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى جنوب غزة.