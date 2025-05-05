مسؤول إسرائيلي: دمرنا ميناء الحديدة ومصانع لإنتاج الخرسانة

وكالات

نقلت القناة الـ14 الإسرائيلية عن مسؤول قوله إن إسرائيل دمرت في هجومها على اليمن، ميناء الحديدة ومصانع لإنتاج الخرسانة كانت تدعم الصناعات العسكرية للحوثيين، حسب قوله.

نقل موقع أكسيوس، عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الجيش الإسرائيلي بدأ شن غارات على اليمن، ردًا على الهجوم الصاروخي على مطار بن غوريون، أمس الأحد، مشيرًا إلى أن إسرائيل نفذت الهجوم وحدها بالتنسيق مع الولايات المتحدة، دون تدخل فعلى من الأخيرة.

وأفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، منذ قليل، أن عدوان أمريكي إسرائيلي استهدف ميناء الحديدة غربي اليمن بـ6 غارات، مشيرًا إلى أن العدوان يستهدف مديرية باجل في الحديدة.