إعلام عبري: نتنياهو وكاتس أشرفا على هجوم الحديدة

وكالات

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ويسرائيل كاتس وزير الدفاع أشرفا على هجوم الحديدة من غرفة قيادة أركان الجيش في وزارة الدفاع بتل أبيب.

وأضافت وسائل الإعلام أن الجيش يطلق اسم "عملية مدينة الموانئ" على الهجوم في اليمن.

كانت القناة الـ12 الإسرائيلية، نقلت عن مصدر أمني قوله، إنه تم إلقاء 48 قنبلة خلال الهجوم على اليمن، وميناء الحديدة تعرض لضربة قاسية.

وأضاف المسؤول، أن إسرائيل وأمريكا نفذتا هجمات مشتركة على أهداف باليمن تركزت على ميناء الحديدة.

وقالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، إن عدوان أمريكي إسرائيلي يستهدف بـ6 غارات ميناء الحديدة غربي اليمن.

وأضافت وسائل الإعلام، أن العدوان يستهدف مديرية باجل في الحديدة.