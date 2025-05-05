أكسيوس: هجوم إسرائيلي على اليمن ردا على قصف مطار بن غوريون

وكالات

نقل موقع أكسيوس، عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الجيش الإسرائيلي بدأ شن غارات على اليمن، ردًا على الهجوم الصاروخي على مطار بن غوريون، أمس الأحد.

وذكرت القناة 12 العبرية، أن الغارات الإسرائيلية في اليمن تجري بالتنسيق مع الولايات المتحدة، مشيرًة إلى أن أميركا تقصف في صنعاء وإسرائيل تقصف في الحديدة.

وأفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، منذ قليل، أن عدوان أمريكي إسرائيلي استهدف ميناء الحديدة غربي اليمن بـ6 غارات، مشيرًا إلى أن العدوان يستهدف مديرية باجل في الحديدة.

وفي السياق ذاته أعلن الناطق باسم جماعة أنصار الله "الحوثيين"، صباح أمس الأحد، مسئولية الجماعة عن قصف مطار بن غوريون في تل أبيب بصاروخ حوثي.