إعلام حوثي: عدوان أمريكي إسرائيلي على الحديدة

عدوان أمريكي إسرائيلي على الحديدة أرشيفية

وكالات

قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، إن عدوان أمريكي إسرائيلي يستهدف بـ6 غارات ميناء الحديدة غربي اليمن.

وأضافت وسائل الإعلام، أن العدوان يستهدف مديرية باجل في الحديدة.

كانت القناة الـ12 الإسرائيلية نقلت عن مسؤول قوله إن مقاتلات إسرائيلية بدأت شن هجمات على اليمن.

وأضافت القناة أن 30 مقاتلة إسرائيلية تشارك في الهجوم على اليمن.