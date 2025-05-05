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رواندا تؤكد إجراء محادثات مع الولايات المتحدة لاستقبال المهاجرين

08:01 م الإثنين 05 مايو 2025

وزير خارجية رواندا أوليفييه ندوهونجريه 1

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كيجالي - (د ب أ)

قال وزير خارجية رواندا أوليفييه ندوهونجريه، إن بلاده تجري محادثات مع الولايات المتحدة بشأن اتفاقية لاستقبال طالبي اللجوء المرفوضين من الولايات المتحدة.

وقال "ندوهونجريه"، للتلفزيون الرواندي اليوم الاثنين أن المحادثات مع الولايات المتحدة مستمرة، ولا يزال من المبكر للغاية التنبؤ بمسارها الدقيق، لكنها تجري بالفعل.

وأشار "وزير خارجية رواندا"، إلى أن مثل هذه المفاوضات ليست جديدة بالنسبة لرواندا، فقد أبرمت البلاد في وقت سابق اتفاقا مع بريطانيا ستستقبل بموجبه رواندا اللاجئين المرفوضين مقابل مبالغ مالية كبيرة، ومع ذلك، لم يتم تنفيذ الخطة المثيرة للجدل التي وضعتها الحكومة المحافظة السابقة في لندن.

وبعد تغيير الحكومة في بريطانيا، أوقف رئيس الوزراء كير ستارمر اتفاق اللجوء العام الماضي، بعد بضعة أشهر من تمريره في البرلمان.

وأرجع ندوهونجريه المحادثات مع الولايات المتحدة إلى التزام رواندا بتقديم فرص للاجئين، ومع ذلك، فإن رواندا التي يحكمها الرئيس بول كاجامي بقبضة حديدية، تعرضت لانتقادات واسعة النطاق بسبب وضع حقوق الإنسان بها.

وتدين منظمات حقوق الإنسان الحكومة بسبب اضطهاد شخصيات المعارضة ووسائل الإعلام المنتقدة.

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