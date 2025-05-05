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شركات طيران أوروبية تعلق رحلاتها إلى إسرائيل

07:41 م الإثنين 05 مايو 2025

الخطوط الجوية الفرنسية

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شركات طيران أوروبية تعلق رحلاتها إلى إسرائيل

وكالات

أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأن شركة الخطوط الجوية الفرنسية قررت تعليق جميع رحلاتها إلى إسرائيل حتى 13 مايو الجاري، وذلك عقب سقوط صاروخ قرب مطار بن غوريون.

وفي السياق نفسه، أعلنت مجموعة "لوفتهانزا" الألمانية تعليق كافة رحلاتها من وإلى إسرائيل حتى يوم الأحد المقبل، في حين علّقت شركة "ويز إير" للطيران رحلاتها إلى البلاد حتى صباح الخميس.

كانت القناة قالت إن شركة طيران "إير أوروبا" ألغت جميع رحلاتها المقررة غدا من مدريد إلى تل أبيب.

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الخطوط الجوية الفرنسية سقوط صاروخ قرب مطار بن غوريون شركات طيران أوروبية تعليق رحلات الطيران إلى إٍسرائيل
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