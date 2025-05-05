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الخارجية الألمانية ترفض خطة نتنياهو لاحتلال غزة: غزة ملك للفلسطينيين

05:51 م الإثنين 05 مايو 2025

وزارة الخارجية الألمانية

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برلين - (د ب أ)

أعربت وزارة الخارجية الألمانية عن رفضها لخطط الحكومة الإسرائيلية الرامية إلى احتلال قطاع غزة الفلسطيني بشكل دائم.

وقال متحدث باسم الوزارة، ردًا على استفسار صحفي، اليوم الاثنين: "غزة ملك للفلسطينيين"، مشيرا إلى أن التقارير التي كشفت عن وجود خطط لاحتلال القطاع "مثيرة للقلق".

وكانت مصادر من داخل الحكومة الإسرائيلية كشفت في وقت سابق أن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي وافق على السيطرة العسكرية على قطاع غزة المحاصر وعلى استمرار فرض السيطرة عليه، مضيفًة أن المخطط يتضمن أيضًا نقل السكان من شمال القطاع الساحلي إلى جنوبه.

وتهدف الخطة إلى هزيمة حركة حماس الإسلامية التي تسيطر على غزة، وضمان إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في القطاع.

وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الشهر الماضي بأن الجنود الإسرائيليين سيحتفظون بالسيطرة الدائمة على جميع المناطق التي جرى احتلالها داخل غزة.

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