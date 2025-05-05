إعلام عبري: الحكومة أبدت استعدادا مبدئيا لتشكيل لجنة تحقيق

وكالات

نقلت صحيفة هآرتس عن مصدر، إن حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين ‌‏نتنياهو أبدت استعدادا مبدئيا لتشكيل لجنة تحقيق حكومية في أحداث 7 أكتوبر.

وأضاف المصدر أن حكومة نتنياهو تصر على إجراء تغييرات في كيفية تعيين أعضاء أي لجنة تحقيق حكومية، مما يستغرق وقتا.

كان ‌‏نتنياهو قال إن الهجوم الجديد على قطاع غزة سيكون مكثفا.

وأضاف نتنياهو: "لن نتخلى عن الأراضي في غزة بعد أن نشن الغارات المكثفة"، موضحا أنه يجب بعد الحرب التحقيق في كل شيء ومع الجميع.

وتابع رئيس وزراء الاحتلال، أن قررنا تنفيذ عملية قوية في غزة للقضاء على حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وهذا سيساعد في استعادة الأسرى.