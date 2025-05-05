احتجاز شخصين على صلة بانفجار ميناء الشهيد رجائي بإيران

طهران- (د ب أ)

أعلنت السلطات القضائية في إيران اليوم الاثنين، عن اعتقال شخصين عقب الانفجار الهائل الذي وقع مؤخرا في ميناء الشهيد رجائي بجنوب البلاد.

وقال غلام حسين محسني أجئي رئيس السلطة القضائية إنه جرى احتجاز شخصين على صلة بالحادث الذي وقع في 26 أبريل الماضي، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية(إرنا).

ولم تكشف السلطات عن هوية المشتبه فيهما والاتهامات الموجهة لهما.

وأضاف محسني أجئي أن تعويضات قد دفعت بالفعل لكثير ممن فقدوا ذويهم في الكارثة.

ووقع الانفجار، الذي راح ضحيته 70 شخصا على الأقل وأصيب فيه أكثر من ألف شخص، في ميناء الشهيد رجائي القريب من مدينة بندر عباس الساحلية.

وتسببت شدة الانفجار والحريق الناجم عنه في أضرار هائلة أيضا.

وبحسب التقارير الأولية، وقع الانفجار نتيجة أوجه قصور في إجراءات السلامة وليس بسبب تخريب مثلما جرى التكهن بذلك على نطاق واسع.

واليوم الاثنين، اندلع حريق آخر في منطقة الحاويات بالميناء.

وبحسب وسائل الإعلام الإيرانية، اندلع الحريق نتيجة لرافعة حاويات تستخدم للتعامل مع حاويات الشحن. غير أن فرق الإطفاء في الموقع سيطرت على النيران.