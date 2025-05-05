الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه بشأن خطط إسرائيل للسيطرة على غزة

بروكسل- (د ب أ)

أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين عن قلقه تجاه خطط مجلس الأمن الإسرائيلي للسيطرة على قطاع غزة وسيطرة الجيش على المنطقة لفترة غير محددة.

وقال متحدث بالاتحاد الأوروبي للصحفيين في بروكسل "الاتحاد الأوروبي قلق بشأن تمديد هذه العمليات في غزة، التي ستؤدي لوقوع مزيد من الخسائر البشرية ومعاناة إضافية للشعب الفلسطيني".

وأضاف" يحث الاتحاد الأوروبي إسرائيل على التراجع " مؤكدا على موقف الكتلة الأوروبية "بأن المفاوضات هي السبيل الوحيد، والطريق الوحيد نحو عودة الرهائن ووقف جميع الأعمال العدائية".

كما يحث الاتحاد الأوروبي إسرائيل على رفع حصارها على غزة والسماح" بدخول فوري للمساعدات الانسانية وتوزيعها بالإضافة إلى إعادة الكهرباء إلى غزة واستعادة جميع الخدمات الأساسية".

وقال المتحدث" الشعب الفلسطيني عانى بما يكفي خلال الأعوام الأخيرة، وحان وقت إنهاء العنف والمعاناة".