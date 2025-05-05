أمريكا: إنقاذ 32 شخصًا من يخت بعد تسرب المياه إليه قبالة ساحل ميامي بيتش

ميامي- (أ ب)

أعلن خفر السواحل الأمريكية إنقاذ 32 شخصا من يخت لامبورجيني بعد تسرب المياه إليه قبالة ساحل ميامي بيتش مطلع الأسبوع.

وبدأت المياه تتسرب إلى اليخت البالغ طوله 19 مترا قبالة جزيرة مونومبنت أيلاند عصر أمس الأول السبت. واستجابت فرق خفر السواحل ولجنة فلوريدا للحفاظ على الأسماك والحياة البرية ووحدات الدورية البحرية من وكالات الشرطة المحلية، لنداءات بالمساعدة.

ونقل رجال الإنقاذ الأشخاص إلى مرسى ميامي بيتش مارينا.

وقالت السلطات إنها لا تعلم السبب وراء تسرب المياه إلى اليخت، وأفاد خفر السواحل بأنه تم إخراجه لاحقا من القناة ولم يشكل تهديدا على ركاب السفن الأخرى.

واكتظت ساوث فلوريدا مطلع الأسبوع بالناس حيث جذب عرض جوي وبحري حشودا كبيرة إلى الشاطئ في فورت لودرديل وجائزة ميامي الكبرى لسباقات سيارات "فورمولا 1" في ميامي جاردنز القريبة.