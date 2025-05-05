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محكمة العدل الدولية ترفض الدعوى التي تقدم بها السودان ضد الإمارات

04:27 م الإثنين 05 مايو 2025

محكمة العدل الدولية

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وكالات
أصدرت محكمة العدل الدولية، حكمها اليوم الاثنين، بشأن طلب السودان إصدار إجراءات طارئة ضد الإمارات العربية المتحدة، في قضية تتهم فيها الإمارات بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية من خلال قيامها بتسليح وتمويل قوات الدعم السريع شبه العسكرية المتمردة خلال الحرب الدموية بالسودان.

وأعلنت العدل الدولية رفض الدعوة التي قدمها السودان بشأن التدابير المؤقتة ضد الإمارات.

وكان السودان قد طلب من محكمة العدل الدولية في مارس الماضي، إصدار عدة أوامر، تعرف باسم الإجراءات المؤقتة، من بينها مطالبة الإمارات ببذل كل ما في وسعها لمنع القتل والجرائم الأخرى التي تستهدف شعب المساليت في غرب دارفور.

ومن جانبها، دفعت الإمارات في جلسة استماع الشهر الماضي، بأن المحكمة لا تملك اختصاصا للبت في الدعوى التي رفعها السودان ضدها والتي يتهمها فيها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.

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محكمة العدل الدولية الإمارات العربية المتحدة قوات الدعم السريع
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