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اجتماع الكرادلة مجددًا في الفاتيكان استعدادًا لانتخاب خليفة للبابا فرنسيس قريبًا

04:19 م الإثنين 05 مايو 2025

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روما- (د ب أ)

اجتمع الكرادلة الذين سينتخبون خليفة للبابا فرنسيس قريبا، مجددا في الفاتيكان اليوم الاثنين، قبل أن ينقطع 133 منهم عن العالم الخارجي استعدادا للمجمع المرتقب لاختيار البابا الجديد.

ومع ذلك، لا يجرؤ أحد على التكهن بمدة استمرار عملية التصويت المطولة بعدما تبدأ، بعد غد الأربعاء.

وقال رئيس أساقفة الجزائر، الكاردينال جان بول فيسكو، لدى وصوله لحضور أحد آخر الاجتماعات التمهيدية، التي تسمى بالمجمع العام: "أنا مطمئن، أنا متأكد من أننا سنمنح الكنيسة بابا جيدا".

وأضاف فيسكو أن مجال المرشحين صار في الوقت الحالي أكثر انفتاحا مما كان عليه عندما وصل إلى روما.

وأكد أن المطلوب هو "راع"، وهو شخص قادر على تمثيل قيم الإنجيل والدفاع عن السلام.

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روما الفاتيكان
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