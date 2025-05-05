داغستان: مقتل 3 من ضباط الشرطة في هجوم على دورية في محج قلعة

وكالات

أعلنت وزارة الداخلية في داغستان مقتل ثلاثة من ضباط الشرطة في هجوم مسلح استهدف دورية في مدينة محج قلعة اليوم.

ووفقًا للمصادر المحلية، وقع تبادل لإطلاق النار بين الشرطة والمهاجمين، حيث أطلق سائق سيارة النار على رجال الأمن في المنطقة.

في البداية، تم الإبلاغ عن إصابة ثلاثة من ضباط الشرطة، لكن السلطات لاحقًا أكدت مقتل ثلاثة منهم جراء الهجوم.

قال رئيس داغستان، في تصريحات له، إن الهجوم لا يزال قيد التحقيق، مشيرًا إلى أن السلطات المحلية تقوم بتكثيف جهودها للكشف عن الجناة.