شولتس يعتزم التصويت لصالح ميرتس في البرلمان وتسليم ديوان المستشارية غدًا

برلين- (د ب أ)

يعتزم المستشار الألماني المنتهية ولايته أولاف شولتس التصويت في البرلمان غدا الثلاثاء لصالح انتخاب رئيس الاتحاد المسيحي فريدريش ميرتس مستشارا جديدا لألمانيا، ثم تسليم مكتبه في ديوان المستشارية.

وقال شتيفن هيبشترايت المتحدث باسم حكومة تصريف الأعمال الألمانية، اليوم الاثنين، إن العديد من الصناديق(التي تحوي أغراض شولتس) كانت موجودة بالفعل في المكتب مؤخرًا.

وأضاف: "أنا واثق من أنه إذا حدث غدًا ما نتوقعه جميعًا، فإن المستشار الجديد سيتسلم مكتبًا مرتبًا للغاية".

وأكد هيبشترايت أن شولتس في حالة من الرضا مع نفسه.

وقال إن المستشار القائم بالأعمال يتطلع إلى مراسم التوديع التي ستقام له خلال الاستعراض الموسيقي العسكري الذي يُقام تقليديًا من قِبَل الجيش الألماني لتكريم كبار مسؤولي البلاد عند مغادرة مناصبهم.

وأضاف هيبشترايت:" شولتس ينظر بالتأكيد إلى الغد بقدر ما من الاسترخاء".

وعن مستقبله هو الشخصي، قال هيبشترايت الذي يعد من المقرّبين لشولتس على مدار سنوات: "آمل دائمًا أن يكون هناك أفق مستقبلي"، غير أن هيبشترايت /52 عاما/ لم يحدد ما سيشتغل به في الفترة اللاحقة.

وردا على سؤال عما إذا كانت الحكومة المنتهية ولايتها قد نجحت في إعداد وداع لائق كما أعلنت، قال هيبشترايت:" أعتقد أن الأمر كان يمكن أن يكون أسوأ".

وفي ما يُحتمل أن يكون آخر مؤتمراته الصحفية الحكومية، أشاد هيبشترايت بعمل "رابطة المؤتمر الصحفي الاتحادي" التي تنظم جلسات استجواب للمتحدثين باسم الحكومة والوزارات ثلاث مرات أسبوعيًا.

وقال هيبشترايت إنه على الرغم من أن الصحفيين لا يكونون راضين عن الإجابات بشكل دائم، وعلى الرغم من أن المتحدثين لا يكونون راضين عن الأسئلة بشكل دائم، فإن المؤتمر يعد فعالية فريدة من نوعها على مستوى العالم. واختتم هيبشترايت تصريحاته قائلا:"حافظوا على هذا الكنز".